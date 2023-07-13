В США ищут насмерть сбившего пешехода у Белого дома водителя

Еще один человек в результате ДТП пострадал

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американские правоохранительные органы разыскивают водителя автомобиля, который не подчинился требованиям сотрудников Секретной службы США и при попытке скрыться от них насмерть сбил пешехода рядом с Белым домом. Об этом сообщил ТАСС представитель Парковой полиции США Джеймс Дингельдейн.

Он уточнил, что сотрудники Секретной службы около 13:30 по местному времени (20:30 мск) попытались остановить машину, следовавшую по дороге южнее Белого дома. Водитель скрылся, при этом его автомобиль сбил двух пешеходов.

По словам представителя полиции, "одного пострадавшего осмотрели на месте происшествия", ему не потребовалась госпитализация. "Другой пострадавший - 75-летний мужчина из Филадельфии - получил травмы, представлявшие угрозу для жизни, его доставили в больницу при Университете Джорджа Вашингтона, где была констатирована его смерть", - пояснил Дингельдейн. "Парковая полиция США и коллеги из числа правоохранительных органов пытаются задержать водителя автомобиля", - добавил он.

Как сообщил ТАСС представитель Секретной службы Пол Мэйхейр, автомобиль первоначально решили остановить в связи с тем, что его регистрация истекла. Инцидент произошел недалеко от монумента в честь Джорджа Вашингтона. Обычно в этом районе американской столицы много туристов.