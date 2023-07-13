13 июля, 02:53,
обновлено 13 июля, 03:06

В селе Шайдуриха на Урале локализовали пожар

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

На территории Невьянского городского округа пострадали 40 строений

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожар в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области, где загорелись 40 строений, локализован.

Читайте также
Из села Шайдуриха из-за пожара эвакуировали около 300 человекДвижение по трассе Верхняя Пышма - Невьянск вблизи Шайдурихи ограничили из-за пожараПострадавшие от пожара в уральском селе Шайдуриха дома намерены восстановить

Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 5:24 [мск] пожар локализовали. Пожарные принимают все для скорейшей ликвидации пожара в селе Шайдуриха", - сказали в пресс-службе.

Днем в среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Быстрому распространению пожара способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. По последним данным, в селе пострадали 40 строений. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация