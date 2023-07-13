В селе Шайдуриха на Урале локализовали пожар

На территории Невьянского городского округа пострадали 40 строений

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожар в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области, где загорелись 40 строений, локализован.

Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 5:24 [мск] пожар локализовали. Пожарные принимают все для скорейшей ликвидации пожара в селе Шайдуриха", - сказали в пресс-службе.

Днем в среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Быстрому распространению пожара способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. По последним данным, в селе пострадали 40 строений.