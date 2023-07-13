13 июля, 03:13

В Приамурье в детском саду отравились 17 детей

Прокуратура организовала проверку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. 17 детей отравились в детском саду в поселке Прогресс Амурской области, прокуратура города Райчихинска организовала проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры по региону.

"Прокуратура города Райчихинска проводит проверку, по результатам которой даст оценку действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения в части своевременности обнаружения и тактики локализации заболевания, а также органов местного самоуправления по вопросу организации предоставления дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Установлено, что в детском саду "Золотая рыбка" в поселке Прогресс произошло распространение заболевания. За неделю энтеровирусная инфекция выявлена у 17 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное, лечение они проходят амбулаторно.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства: отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек. По информации регионального управления Федеральной службы судебных приставов, деятельность детского сада приостановлена на 60 суток. 

Теги:
Амурская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация