В Приамурье в детском саду отравились 17 детей

Прокуратура организовала проверку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. 17 детей отравились в детском саду в поселке Прогресс Амурской области, прокуратура города Райчихинска организовала проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры по региону.

"Прокуратура города Райчихинска проводит проверку, по результатам которой даст оценку действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения в части своевременности обнаружения и тактики локализации заболевания, а также органов местного самоуправления по вопросу организации предоставления дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Установлено, что в детском саду "Золотая рыбка" в поселке Прогресс произошло распространение заболевания. За неделю энтеровирусная инфекция выявлена у 17 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное, лечение они проходят амбулаторно.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства: отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек. По информации регионального управления Федеральной службы судебных приставов, деятельность детского сада приостановлена на 60 суток.