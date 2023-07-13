В восьми регионах России из-за пожаров ввели режим ЧС в лесах

В 56 субъектах установили особый противопожарный режим

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в 8 российских регионах из-за пожаров, в 56 установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"На большей части России установилась сухая и жаркая погода. Пожароопасный сезон открыт в 87 субъектах, особый противопожарный режим установлен в 56 субъектах России. В восьми субъектах введен режим ЧС в лесах", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники МЧС в усиленном режиме проводят превентивную работу, направленную на формирование у людей пожаробезопасного поведения.

Если в регионе введен особый противопожарный режим, то устанавливается полный запрет на разведение костров на землях всех категорий. На период действия такого режима региональные власти могут вводить дополнительные ограничительные меры, в том числе запрет на посещение лесов. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня для граждан составляет до 5 тыс. рублей, во время действия особого противопожарного режима его размер увеличивается. Виновникам пожаров, которые приводят к уничтожению чужого имущества, грозит уголовная ответственность.