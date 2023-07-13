В Иркутской области возбудили дело об убийстве полуторагодовалого ребенка

В совершении преступления обвинили сожителя матери мальчика

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело об убийстве полуторагодовалого мальчика, обвинение в совершении преступления предъявлено сожителю его матери. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины, совершившего преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, утром 10 июля в одном из домов в поселке Куйтун фигурант, находясь наедине с полуторагодовалым ребенком своей сожительницы, из-за плача нанес ему несколько ударов по голове, а затем закрыл рукой рот и нос малолетнего, который скончался на месте от механической асфиксии", - говорится в сообщении.

Во время допроса мужчина сознался в содеянном. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой, в частности, будет дана оценка работе органов профилактики.