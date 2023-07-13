13 июля, 04:48

В Подмосковье потушили пожар в строящемся здании при отеле "Немчиновка парк"

К ликвидации возгорания привлекли 63 человек и 23 единицы техники

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожар в строящемся здании при гостиничном комплексе "Немчиновка парк" в Подмосковье ликвидирован. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 02:00 мск - ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли 63 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России - 18 человек и 6 единиц техники.

Пожар в строящемся здании начался вечером в среду. Первоначальная площадь возгорания составила 100 кв. м. В экстренных службах ТАСС сообщали, что горела кровля здания. Сведения о пострадавших не поступали. 

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