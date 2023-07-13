13 июля, 05:37,
обновлено 13 июля, 05:57
Лесные пожары в России

При пожаре в селе Шайдуриха погиб человек

© ГУ МЧС России по Свердловской области/ ТАСС

Еще двое пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области. Информацию об этом подтвердили в департаменте информационной политики региона в четверг.

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"Медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре в Шайдурихе. По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, мужчина получил ожог ног и был отправлен в Невьянскую ЦРБ, его состояние оценивается как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей, помощь ему оказали на месте.

Волонтеры свердловского Дома добровольцев собирают первую партию гуманитарной помощи для жителей села. В нее войдут продукты длительного хранения, средства личной гигиены, постельное белье. "На месте добровольцы уточнят, в чем еще погорельцы нуждаются в первую очередь. Наличие необходимых вещей проверят на складе "Дома добровольцев", информацию о потребностях также передадут крупным благотворителям", - уточнили в департаменте информационной политики.

Днем в среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали.

Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м. По последним данным, пострадал 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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