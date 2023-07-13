13 июля, 06:07,
обновлено 13 июля, 06:15

На Кубани в результате наводнения погиб один человек

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Судьба еще четверых неизвестна

ТАСС, 13 июля. В Краснодарском крае один человек погиб из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах.

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"В результате дождевого паводка погиб один человек. Судьба четырех человек по-прежнему не известна", - сказал собеседник агентства.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население. Подтопленными были здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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