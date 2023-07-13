Около села Шайдуриха продолжают тушить два природных пожара

Площадь возгораний составляет 192 га

ТАСС, 13 июля. Два природных пожара продолжают действовать в окрестностях села Шайдуриха в Свердловской области на площади 192 га. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В районе Шайдурихи продолжают действовать два природных пожара на площади 192 га. Их тушением занята авиация", - сказал собеседник агентства.

В среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали.