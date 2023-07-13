13 июля, 06:28

В Красноярском крае начальника управления уголовного розыска арестовали по делу о взятках

Андрей Иванов пробудет под стражей до 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Железнодорожный суд Красноярска арестовал по 10 сентября начальника управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю Андрея Иванова по делу о взятках. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Начальник управления уголовного розыска краевого главка МВД Андрей Иванов заключен под стражу на два месяца по делу о взятках. <…> Железнодорожный районный суд г. Красноярска согласился с доводами прокурора, что подозреваемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказать давление на свидетелей в силу занимаемой должности, уничтожить вещественные доказательства и скрыться от следствия. Мера пресечения избрана по 10 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, полицейский через посредников (начальника отдела и бывшего сотрудника того же управления) получил от предпринимателя 700 тыс. рублей. Деньги передавались за урегулирование силами регионального главка МВД конфликтов между арендаторами складских помещений на территории рынка "Южный" в Красноярске. По данным Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вину мужчина не признал.

Одному из посредников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму назначен запрет определенных действий.

Полковник полиции Иванов с 2018 года возглавлял краевое управление уголовного розыска. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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