Под Херсоном пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил об уничтожении более 60 военных

ГЕНИЧЕСК, 13 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Уничтожены три лодки и более 60 военных, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). [Также уничтожены] две гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним (потери: 10 боевиков ВФУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожены два миномета калибра 120 мм с расчетами, на каховском направлении - две позиции ВСУ около населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка.