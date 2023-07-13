13 июля, 06:28,
обновлено 13 июля, 06:39
Военная операция на Украине

Под Херсоном пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил об уничтожении более 60 военных

ГЕНИЧЕСК, 13 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Уничтожены три лодки и более 60 военных, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). [Также уничтожены] две гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним (потери: 10 боевиков ВФУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожены два миномета калибра 120 мм с расчетами, на каховском направлении - две позиции ВСУ около населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация