ФСБ задержала активиста ЛГБТ за перевод средств для ВСУ

Он является волонтером правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо", признанного в РФ иностранным агентом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене активиста ЛГБТ, ранее сменившего пол. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России", - сообщили в ЦОС.

"Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо", признанного в РФ иностранным агентом, администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ", - рассказали в ФСБ.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.