13 июля, 06:58

В Ижевске мужчина обстрелял велосипедистов из пневматики

Возбуждено дело

ТАСС, 13 июля. Житель Ижевска обстрелял из пневматического оружия группу велосипедистов, сообщает в четверг пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сообщение о том, что неизвестный обстрелял велосипедистов поступило ночью. "Участковые уполномоченные <…> по подозрению в хулиганстве задержали 36-летнего неработающего ранее судимого жителя Ижевска. Проведен обыск в квартире подозреваемого, изъята пневматическая винтовка, магазин, четыре пули", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 

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