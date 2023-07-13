В Туапсинском районе обнаружили тела двоих пропавших при подтоплениях

Речь идет о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Девушку 2003 года рождения и мужчину 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсе, обнаружили погибшими в море. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края в четверг.

"Двоих нашли в море погибшими", - сообщили в надзорном ведомстве, отметив, что речь идет о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения.

В ведомстве уточнили, что погибшие находились в частном доме, который смыло в реку при подтоплении.​​​​​​​

Накануне сообщалось, что в среду в Туапсе из-за подтоплений в результате дождей в реку Казачья щель, впадающую в Черное море, смыло частный дом в поселке Тюменский. Внутри находились три человека: 23-летняя и 19-летняя местные жительницы, а также 15-летний подросток. Также пропал 67-летний мужчина, который находился в автомобиле, смытом потоками воды в море. В СУ СК по Краснодарскому краю сообщали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. По состоянию на четверг в пунктах временного размещения остаются семь человек, включая двоих детей. Подтопленными были здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.