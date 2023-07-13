СК расследует очередной факт пытки ВСУ российского военнослужащего

В ведомстве отметили, что военный, находившийся в плену у украинских националистов, рассказал об избиениях и пытках током "ради забавы"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России изучит сведения, рассказанные российским военнослужащим о пытках в украинском плену, а также займется расследованием преступлений против мирного населения в Донецкой Народной Республике, Курской, Белгородской и Запорожской областях. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений украинских националистов против мирного населения Донецкой Народной Республики, Курской, Белгородской и Запорожской областей. Также будут изучены сведения, рассказанные российским военнослужащим об издевательствах в украинском плену", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российский военнослужащий, находившийся в плену у украинских националистов, рассказал об избиениях и пытках током "ради забавы".

По данным пресс-службы, в ДНР от обстрелов пострадали несколько жилых районов. В Горловке при обстреле погиб сотрудник МЧС, в Кировском районе под обстрелом оказалась школа, "снаряды попали в детскую площадку, в учебном заведении повреждено 18 оконных блоков". В Куйбышевском и Кировском районах Донецка снаряды попали в частные дома и спровоцировали возгорание, пострадали 2 женщины. В результате атаки на Петровский район Донецка пострадал пенсионер, обесточены 8 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 800 абонентов.

Кроме того, отметили в СК, обстрелу также подвергся поселок Теткино Глушковского района Курской области.