13 июля, 07:10,
обновлено 13 июля, 07:35

Басманный суд заочно арестовал экс-замминистра энергетики Милова

Владимир Астапкович/ ТАСС
Владимир Милов
© Владимир Астапкович/ ТАСС

Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест соратника Алексея Навального и бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

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"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сроком на два месяца с момента экстрадиции в РФ либо задержания на территории РФ", - рассказала представитель суда.

Санкция вменяемой Милову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск.

В апреле прошлого года Милов заявил, что уехал из России из-за опасений, что его могут арестовать, и необходимости вести общественную работу, в том числе международного характера. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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