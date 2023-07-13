13 июля, 07:45

В Амурской области загорелась школа

Пострадавших нет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Деревянная школа горит в Тындинском муниципальном округе, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе амурского Центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"В школе Тындинского муниципального округа произошло возгорание. Здание деревянное, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

В тушении задействованы 12 пожарных амурского Центра гражданской защиты и пожарной безопасности из населенного пункта Восточный, а также пожарные из Тынды, две автоцистерны и одна водовозка. 

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