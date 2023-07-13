Для пострадавших при подтоплениях на Кубани организовали сбор гуманитарной помощи

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Лоцманов отметил, что его помощнки на месте выяснили, какая помощь и в каком объеме требуется эвакуированным жителям Туапсинского района

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Пострадавшим при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края окажут гуманитарную помощь, организован сбор.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Лоцманов.

"Вернулся в край, чтобы оказать поддержку пострадавшим от наводнения землякам. Вчера мои помощники на месте выяснили, какая помощь и в каком объеме требуется эвакуированным жителям Туапсинского района. Вместе с коллегами уже организовали сбор гуманитарного груза", - говорится в сообщении депутата.