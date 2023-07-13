Во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Испании пострадали пять человек

Одного из пострадавших бык ударил рогами

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек пострадали в четверг во время участия в забеге с быками (энсьерро) в рамках фестиваля Сан-Фермин в Памплоне (автономная область Наварра). Об этом сообщило в Twitter региональное отделение Красного Креста.

По его информации, одного из пострадавших бык ударил рогами. Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длился менее трех минут. Всего в ходе ежедневных забегов с быками в этом году травмы получили несколько десятков человек.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля и продлится до 15 июля. Его гвоздем являются забеги с быками, в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места. Ежегодно в ходе фестиваля некоторые участники забегов получают травмы.