СК потребовал ареста подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"

Сергей Денисенко во время допроса накануне признал вину в убийстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ требует выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе СК РФ.

"Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.​​​​​​​

В ведомстве также отметили, что накануне во время допроса, проведенного следователем следственного управления СК России по Краснодарскому краю, Денисенко признал вину в убийстве Ржицкого. В СК добавили, что с подозреваемым проведена проверка показаний на месте.

11 июля в СК РФ сообщили, что сотрудниками МВД и ФСБ России на Кубани был задержан мужчина 1959 года рождения, вначале его проверяли на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. Ранее Ржицкий служил капитаном второго ранга на Черноморском флоте, был командиром дизель-электрической подводной лодки Б-265 "Краснодар". Позже в СК РФ сообщили, что Денисенко задержан в качестве подозреваемого, при нем был обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство.

Уточнялось, что обстоятельства смерти замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города выясняют сотрудники правоохранительных органов. Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, сообщил, что Ржицкий был застрелен в спину.

По предварительным данным управления СК РФ по Краснодарскому краю, рано утром 10 июля в Краснодаре рядом с улицей Береговой было обнаружено тело 42-летнего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК.