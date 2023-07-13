В пяти областях Украины зафиксировали отключения электроэнергии

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Отключения электроэнергии в минувшие сутки фиксировались в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, часть абонентов остается без света в Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областях из-за технологических нарушений. Также отключения фиксируются в Сумской и Харьковской областях в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры.

Кроме того, были обесточены несколько населенных пунктов, находящихся в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Минэнерго указали, что дефицит в энергосистеме отсутствует. Вместе с тем граждан Украины регулярно призывают сократить электропотребление в вечерние часы.