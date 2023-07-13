Жительницу Тюменской области арестовали по делу об истязании ребенка

Она пробудет под стражей до 11 сентября

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца женщине, которая обвиняется в том, что наносила своему ребенку физические и психические страдания, а также систематические побои. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Сегодня Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в и иных насильственных действиях (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ). <…> По постановлению суда, гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года (два месяца)", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что обвиняемая била своего сына и принуждала его жить в антисанитарных условиях. Причастность к совершению вменяемого ей преступления будет проанализирована судом после завершения предварительного следствия и передачи дела в суд.

Ранее в социальных сетях была опубликовала видеозапись, на которой местная жительница в прямом эфире угрожала убить своего ребенка и нецензурно выражалась в его адрес.