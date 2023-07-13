В Курской области россиян задержали по подозрению в передаче сведений ВСУ

Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания

КУРСК, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России в Курской области пресекли деятельность преступной группы из числа граждан РФ, подозреваемых в передаче Вооруженным силам Украины сведений об объектах Минобороны в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Курской области пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники. Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", - сообщили в управлении.​​​​​​​

В пресс-службе уточнили, что следователи возбудили в отношении двух участников указанной группы уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий у задержанных изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны", - добавили там.