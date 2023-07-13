В селе Шайдуриха с пострадавшими от пожара жителями работают психологи МЧС

Всего к ликвидации возгорания привлечена группировка в количестве более 250 человек и 68 единиц техники

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Психологи МЧС России работают с жителями села Шайдуриха, пострадавшего от крупного пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С населением работают психологи МЧС России. Всего к ликвидации возгорания привлечена группировка в количестве более 250 человек и 68 единиц техники", - сказали в МЧС.

На тушении пожара работает авиация МЧС России: самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8. Они сбросили на очаги огня более 180 тонн воды. Для разведки задействована беспилотная авиационная система.

В среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали.