В Иркутской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве полуторагодовалого ребенка

Его взяли под стражу до 10 сентября

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области отправил под стражу 20-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве полуторагодовалого пасынка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому в убийстве малолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 10 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), находятся на контроле прокуратуры.

По версии следствия, утром 10 июля в поселке Куйтун обвиняемый был дома с полуторагодовалым ребенком своей сожительницы. Из-за того, что мальчик плакал, мужчина несколько раз ударил его по голове, затем закрыл рукой рот и нос. Ребенок умер от механической асфиксии.