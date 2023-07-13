Роспотребнадзор начал проверку воздуха из-за крупного пожара в уральском селе Шайдуриха

Cпециалисты ведомства также взяли на контроль условия проживания, питания, водоснабжения в пункте временного размещения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты отобрали для исследования пробы воздуха в ближайших населенных пунктах из-за крупного пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, где один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Управление Роспотребнадзора усилило санитарно-эпидемиологический контроль в связи с пожаром в селе Шайдуриха Невьянского ГО. <…> Нижнетагильским филиалом ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" отобраны для исследования пробы атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах. <…> Пробы находятся в работе. Управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты также взяли на контроль условия проживания, питания, водоснабжения в пункте временного размещения в Доме культуры в Невьянске.