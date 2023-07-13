В Удмуртии восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды районов

Глава республики Александр Бречалов также сообщил, что в муниципальных образованиях созданы комиссии по оценке ущерба

ТАСС, 13 июля. Подача электроэнергии возобновлена во всех районах Удмуртии, пострадавших 12 июля от непогоды, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

"Электричество восстановлено. Во всех районах, вчера пострадавших от непогоды, подача электроэнергии возобновлена в полном объеме по резервной схеме, энергетики продолжают работы", - написал Бречалов.

Он отметил, что в муниципальных образованиях созданы комиссии - они оценивают ущерб. Продолжаются работы по расчистке территорий от строительного мусора и упавших деревьев.

Ранее сообщалось, что электроснабжение частично было нарушено в шести районах, включая Завьяловский, Малопургинский и Якшур-Бодьинский.