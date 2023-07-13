В Армении задержали обвиняемого в убийстве чиновника из Иванова

Идет организация экстрадиции обвиняемого

ТАСС, 13 июля. Мужчину, заочно обвиняемого в убийстве сотрудника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Павла Федосеева, задержали в Армении, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следствием собрана достаточная совокупность доказательств о причастности к совершенному преступлению Тарханяна Хачатура Нерсесовича, которому заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Мужчина был объявлен в международный розыск. В настоящее время фигурант задержан в Республике Армения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что идет организация экстрадиции обвиняемого.

18 января 27-летний Хачатур Тарханян встретился с 32-летним бывшим супругом своей сожительницы на улице Кузнецова в Иваново и трижды выстрелил ему в голову, от чего тот умер. После совершения убийства фигурант скрылся с места происшествия и покинул РФ. Было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона, был застрелен сотрудник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Павел Федосеев.