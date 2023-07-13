Масштабный лесной пожар на востоке Казахстана удалось ликвидировать спустя месяц

Площадь выгоревшего участка составила 60 тыс. га

АСТАНА, 13 июля. /ТАСС/. Казахстанским спасателям удалось ликвидировать возникший 8 июня масштабный лесной пожар в Абайской области на востоке республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

14 июня ведомство информировало о локализации пожара.

"По информации государственного лесного природного резервата "Семей орманы", сегодня в 13:00 (10:00 мск) лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай полностью ликвидирован, то есть процесс горения и тления полностью прекращен. Площадь выгоревшего участка составила 60 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

В результате пожара в Абайской области на востоке республики погибли 14 человек. Кроме того, полицейские в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения возгорания обнаружили тело пропавшего сотрудника лесничества, который, согласно данным экспертизы, умер в результате острой сердечной недостаточности. 12 июня в стране было объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии.