В Москве в машине посольства КНДР обнаружили мужчину с ножевыми ранениями

Пострадавший госпитализирован

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мужчина с ножевыми ранениями найден в автомобиле посольства КНДР в Москве, он госпитализирован.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, около 02:00 часов на Ратной улице в больницу обратился мужчина с телесными повреждениями. "Пострадавший был госпитализирован в одну из клиник города. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах ТАСС добавили, что мужчина был найден в автомобиле посольства КНДР. "37-летний мужчина находится в реанимации с ножевыми ранениями брюшной полости. В настоящее время устанавливается, в результате чего получены раны", - добавил представитель экстренных служб.