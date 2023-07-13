СК возбудил дело после подрыва мопеда в Феодосии

В результате ЧП пострадали два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство после взрыва в Феодосии, в результате которого пострадали две женщины. Предположительно, взрывное устройство было установлено на припаркованный во дворе мопед, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

"В Феодосии возбуждено уголовное по факту покушения на убийство двух или более лиц общеопасным способом. <...> Установлено, что около 19 часов 12 июля близ подъезда №7 во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земской, дом 18, города Феодосии сдетонировало взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. С травмами, не представляющими угрозы для жизни, они были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). По поручению руководителя республиканского следственного управления Владимира Терентьева на месте работает специально созданная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

Информация о взрыве во дворе дома в Феодосии появилась в соцсетях в среду. Уточнялось, что инцидент произошел во дворе дома, где живет крымский общественник Александр Талипов.