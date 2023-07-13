Три человека пострадали в ДТП на Московском большом кольце

Столкнулись шести машин

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Столкновение шести автомобилей произошло на автодороге А-108 Московского большого кольца, трое пострадали и доставлены в больницу. Движение затруднено, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в 11:50 мск на 365-м километре автодороги А-108 МБК произошло попутное столкновение шести транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека пострадали и с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

"Движение затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", - добавили в главке.