Трое жителей Тюмени получили сроки до шести лет колонии по делу об отравлении суррогатом

Суд также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени признал виновными трех фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли два человека, и приговорил к наказанию в виде лишения свободы от четырех до шести лет лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем жителям города Тюмени 1986, 1990 и 1976 годов рождения. Приговором суда фигуранты признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки 4, 6 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере 1 млн 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Участники преступной группы признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

В прокуратуре уточнили, что в период с ноября по декабрь 2021 года один из осужденных приобрел у неустановленного следствием лица несколько коробок с немаркированной алкогольной продукцией и хранил ее в целях сбыта. Второй участник, выполняя роль посредника, организовал реализацию алкогольной продукции, в составе которой был метиловый спирт, в одном из магазинов Тюмени.

В результате употребления суррогатного алкоголя в декабре 2021 погибли два жителя Тюменской области.