Жителя Владимирской области задержали за поджог релейных шкафов

Злоумышленник признался, что действовал по заданию неизвестных лиц за вознаграждение в размере 30 тыс. рублей

ТАСС, 13 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего жителя Владимирской области, подозреваемого в диверсии путем поджога релейных шкафов на станции "Балакирево" Александровского района. Задержанный признался, что действовал по заданию неизвестных лиц за вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.

"Выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Владимирской области Сергеева А. К., 2005 года рождения, причастного к поджогу релейных шкафов на станции "Балакирево". 12 июля Сергеев А. К. задержан, дал признательные показания, в которых подтвердил, что совершил указанное преступление по заданию неизвестных ему лиц, с которыми он познакомился в сети Интернет и сделал это за вознаграждение в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Сергеев является уроженцем Московской области, но проживает в поселке Балакирево Владимирской области. В настоящее время правоохранительные органы документируют в действиях Сергеева признаки состава преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ (диверсия).

Сергеев совершил поджог 8 июля с использованием зажигательной смеси. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.