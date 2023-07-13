13 июля, 12:12

Число погибших после подтоплений в Туапсинском районе выросло до четырех

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Личность одного из них не установлена

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Тела двух мужчин, личность одного из которых не установлена, обнаружены в Туапсинском районе Краснодарского края после подтоплений, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

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"В настоящее время следователи работают на берегу моря в поселке Ольгинка Туапсинского района, где обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления. Принимаются меры к установлению его личности. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства обнаружения на проселочной дороге вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля "Нива" 58-летнего местного жителя. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обнаружены тела 19-летней девушки и 67-летнего мужчины, которые числились пропавшими.

Уточняется, что поиски пропавших 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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