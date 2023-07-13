13 июля, 12:21
Лесные пожары в России

На Урале на территории поселковой администрации ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Все службы приведены в повышенную готовность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Кедровской поселковой администрации Свердловской области, где лесной пожар находится в 4 км от поселка Ольховка, сообщается в четверг на сайте администрации городского округа Верхняя Пышма, где находится населенный пункт.

Читайте также
Хронология крупных природных пожаров в России

"В администрации городского округа Верхняя Пышма состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссия приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации на территории Кедровской поселковой администрации в связи с лесными пожарами. <…> По данным Березовского лесничества в настоящее время пожар находится в 4 км от поселка [Ольховка]", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, все службы приведены в повышенную готовность, в случае угрозы поселку будет объявлена эвакуация жителей. На месте пожара работают сотрудники Березовского лесничества, Авиалесоохраны, арендаторы лесных участков и добровольная пожарная дружина поселка.

На территории городского округа Верхняя Пышма с 12 июля установили режим повышенной готовности из-за ситуации с природными пожарами.

В среду в Шайдурихе Свердловской области из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали открытое горение. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация