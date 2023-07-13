На Урале на территории поселковой администрации ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Все службы приведены в повышенную готовность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Кедровской поселковой администрации Свердловской области, где лесной пожар находится в 4 км от поселка Ольховка, сообщается в четверг на сайте администрации городского округа Верхняя Пышма, где находится населенный пункт.

"В администрации городского округа Верхняя Пышма состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссия приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации на территории Кедровской поселковой администрации в связи с лесными пожарами. <…> По данным Березовского лесничества в настоящее время пожар находится в 4 км от поселка [Ольховка]", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, все службы приведены в повышенную готовность, в случае угрозы поселку будет объявлена эвакуация жителей. На месте пожара работают сотрудники Березовского лесничества, Авиалесоохраны, арендаторы лесных участков и добровольная пожарная дружина поселка.

На территории городского округа Верхняя Пышма с 12 июля установили режим повышенной готовности из-за ситуации с природными пожарами.

В среду в Шайдурихе Свердловской области из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали открытое горение. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.