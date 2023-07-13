В Петербурге миграционная служба подделала документы для 100 тыс. иностранцев

Всего к уголовной ответственности по данному делу привлекли 11 человек, в том числе бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Следователи провели обыски в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в связи с фиктивной постановкой на учет около 100 тыс. иностранных граждан, которую осуществили муниципальный депутат и его подельники в полиции. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

"В рамках расследования уголовного дела следователями СК РФ совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД РФ с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, проведены обыски в помещениях, занимаемых управлением по вопросам миграции ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из обвиняемых, являясь депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге, создал преступное сообщество по изготовлению поддельных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан. В составе преступного сообщества соучастники путем электронной передачи данных о постановке и снятии с миграционного учета, а также путем прямой подачи документов в соответствующие службы обеспечили постановку не менее 100 тыс. иностранных граждан на учет по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать там. Принимающей стороной выступили ряд организаций города, якобы оказывающих услуги по временному размещению граждан.

Всего к уголовной ответственности по данному делу привлечено 11 человек, в том числе бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).