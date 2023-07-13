Потерявшие имущество при пожаре в селе Шайдуриха на Урале получат 10 тыс. рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в течение двух недель те, кто имел право собственности и прописку получат компенсацию на утрату имущества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Жители села Шайдуриха в Свердловской области, потерявшие имущество при пожаре, получат выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Те, кто потерял имущество, сейчас по 10 тыс. [получат], хотя бы на время. И комиссия начнет собирать документы, я думаю, что в течение двух недель те, кто имел право собственности, кто был прописан, получат компенсацию на утрату имущества", - сказал губернатор на видео со встречи с жителями села, опубликованном в Telegram-канале департамента информационной политики региона.

В среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали открытое горение. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.