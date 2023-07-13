В Перми суд приговорил к лечению женщину, организовавшую убийство двух человек

По данным следствия, подсудимая заплатила 100 тыс. рублей за убийство подруги и ее ребенка

ПЕРМЬ, 13 июля. /ТАСС/. Пермский краевой суд назначил принудительные меры медицинского характера неоднократно судимой жительнице Перми, организовавшей убийство женщины и ребенка из Башкирии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Рассмотрев уголовное дело в отношении Кузьмичевой М. И. о применении принудительных мер медицинского характера, суд постановил освободить Кузьмичеву от уголовной ответственности в связи с невменяемостью, применить в отношении Кузьмичевой принудительную меру медицинского характера в медицинском учреждении закрытого типа", - огласил судья на процессе.

Подсудимая сообщила журналистам, что скептически относится к предстоящему лечению, объяснив свой поступок тем, что погибшая "была ведьмой и делала плохие вещи".

По данным следствия, установлено, что исполнителем убийства молодой женщины и ее пятилетней дочери был сообщник Кузьмичевой. За вознаграждение в размере 100 тыс. рублей он согласился на предложение Кузьмичевой, страдающей тяжелым хроническим психическим расстройством, совершить убийство ее подруги - жительницы Республики Башкортостан, с которой они ранее отбывали наказание. Под предлогом совместного отдыха они пригласили жительницу Башкирии с ребенком в Пермь, а после привезли в заранее арендованный дом в Краснокамском городском округе. В ночь на 18 августа 2022 года мужчина убил женщину и ребенка. После они вывезли тела убитых в лес и закопали, а орудие преступления и личные вещи потерпевших выбросили в реку Каму недалеко от места убийства.

7 июля Пермский краевой суд признал мужчину виновным в совершении убийства двух человек по найму, в том числе малолетнего, и приговорил к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.