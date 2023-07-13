Двое жителей Нижегородской области получили реальные сроки за убийство таксиста

Их приговорили к заключению в колонии строгого режима на сроки 14 лет и 6 лет и 7 месяцев

ТАСС, 13 июля. Двух жителей Нижегородской области суд признал виновными в убийстве таксиста в Касимовском районе Рязанской области в 2021 году. Их приговорили к заключению в колонии строгого режима на сроки 14 лет и 6 лет и 7 месяцев, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Старший из подсудимых, также признанный виновным в убийстве водителя такси, осужден на 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, его сообщник - к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия и суда, осенью 2021 года двое жителей Нижегородской области вызвали такси для поездки в город Касимов Рязанской области. В лесу одного из населенных пунктов они остановили машину, привязали водителя к дереву и пытались угнать автомобиль. Водителю удалось быстро освободиться, заметивший это один из злоумышленников решил убить мужчину и нанес ему более 15 ножевых ударов. После совершения преступления обвиняемые скрылись. Личности их были установлены, в начале декабря 2021 года их задержали в Тамбовской и Рязанской областях.