Первую гуманитарную помощь доставили для пострадавших при подтоплениях на Кубани

Первые партии прибыли из Краснодара

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Первый гуманитарный груз - бутилированную воду и продукты питания - доставили в пункты временного размещения (ПВР) Туапсинского района Краснодарского края, сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района.

"В пострадавшие от ливней поселения Туапсинского района прибывает гуманитарная помощь. Первые партии прибыли из Краснодара, направлена бутилированная вода. 20 тонн воды отгрузили в поселке Новомихайловском, еще 20 тонн - в селе Небуге, 12 тонн - в поселке Тюменском, и 6 тонн - в Тенгинском поселении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из оперативных штабов воду будут развозить в подтопленные села и поселки. Кроме того, предприниматели из Новомихайловского, Шаумянского поселений и города Туапсе собрали 1,5 тонны продуктов - крупы, макароны, сахар, чай, подсолнечное масло, соль, овощи и консервы. Их доставили в ПВР в селе Небуге и в поселке Новомихайловском, где готовят обеды для прибывших из разных муниципалитетов Кубани волонтеров.