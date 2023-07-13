В Волгоградской области фирма возместит ущерб от загрязнения нефтью свыше 700 кв. м почвы

Сумма ущерба составила более 9 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Утечка дизельного топлива с территории нефтебазы ООО "Михайловское" в Волгоградской области привела к загрязнению свыше 700 кв. м земли. По решению суда компания возместит ущерб в размере 9 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Росприроднадзора.

"Специалисты экспертной организации отобрали пробы почв. По результатам лабораторных исследований выявлено превышение ПДК по нефтепродуктам и летучим фенолам. Сумма ущерба составила более 9 млн рублей. Компания отказалась платить добровольно, поэтому мы подали исковое заявление, и суд поддержал требования Росприроднадзора в полном объеме", - говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Получив сообщение о загрязнении земельного участка нефтепродуктами на территории хутора Успенка Волгоградской области, Росприроднадзор совместно с прокуратурой установил, что произошла утечка дизельного топлива с территории нефтебазы ООО "Михайловское". Общая площадь загрязнения составила 732 кв. м.