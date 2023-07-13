В Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой

Его содержимое направили на экспертизу

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники российских спецслужб обнаружили в частном доме в Мелитопольском районе Запорожской области тайник со взрывчаткой и компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств, а также ручным противотанковым гранатометом Panzerfaust 3.

Об этом сообщили журналистам в четверг в УФСБ по Запорожской области.

"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий в селе Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений сотрудниками спецслужб выявлен тайник с находящимися в нем ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней. Там же обнаружены оптические приборы для стрелкового оружия, германский ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3, емкость со ртутью, два ртутных взрывателя и другие компоненты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что содержимое тайника изъято и направлено на экспертизу.