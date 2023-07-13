13 июля, 13:23

В Самарской области в ДТП с минивэном и грузовиком погиб один человек

Еще четверо пострадали

САМАРА, 13 июля. /ТАСС/. В Самарской области на федеральной трассе М-5 "Урал" в четверг минивэн столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 15:09 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Mercedes (минивэн) и грузового автомобиля DAF на 1 013-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в муниципальном районе Красноярский", - говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии погиб мужчина, четверо мужчин были доставлены в Красноярскую ЦРБ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. 

Теги:
РоссияСамарская область
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