Суд отказал "Ленфильму" в иске на 14 млн рублей к бывшему гендиректору киностудии

Подробности появятся в течение пяти дней, заявили в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал "Ленфильму" в иске на сумму более 14 млн рублей к бывшему гендиректору киностудии Эдуарду Пичугину. Об этом говорится в картотеке суда.

"В иске отказать полностью", - говорится в материалах дела.

Как сообщили ТАСС в суде, подробности появятся в течение пяти дней.

Кроме того, киностудия "Ленфильм" планирует подать иск к компании "Кино Сити". "Суть иска в взыскании 14 млн рублей по договору лизинга. Решение суда еще не опубликовано, но предварительно есть понимание, что суд рекомендует подавать иск к компании "Кино Сити", учредителем которой является Пичугин Э.А. "Ленфильм" готовит этот иск" - прокомментировали ТАСС в киностудии.

Пичугин покинул пост генерального директора киностудии "Ленфильм" в 2020 году.