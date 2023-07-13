Суд оставил в силе приговор по делу о подделке документов, связанных с убийством Дугиной

Осужденные и их защитники просили переквалифицировать действия на ч. 1 ст. 327 УК РФ

ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Тульский областной суд на заседании в четверг рассмотрел апелляцию Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, приговоренных к 3,5 года колонии общего режима каждый за подделку документов, в том числе свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из РФ. Решение Пролетарского районного суда Тулы оставлено без изменений, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил приговор <…> оставить без изменений", - сказала судья Ольга Гудкова.

Осужденные и их защитники просили переквалифицировать действия на ч. 1 ст. 327 УК РФ. Максимальный срок лишения свободы по этой части статьи составляет до двух лет, либо может быть избрано ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.

Пролетарский районный суд 2 мая приговорил Александра Сучкова и Андрея Кузнецова к 3,5 года колонии общего режима каждого, признав виновными по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка и сбыт документов, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления). Также суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на 2,5 года. Защита и осужденные не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы.