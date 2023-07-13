Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого

Сергей Денисенко пробудет под стражей до 10 сентября

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара в четверг избрал меру пресечения на время предварительного следствия в виде ареста до 10 сентября Сергею Денисенко, который проходит подозреваемым по делу об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Денисенко, гражданина Украины, временно зарегистрированного в Белгороде, меру пресечения в виде ареста сроком до 10 сентября 2023 года", - сказал судья.

Подозреваемый заявил, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины, сообщает корреспондент ТАСС.

"Я с ними [спецслужбами Украины] не работаю", - сказал Денисенко, добавив, что мотив на совершение преступления был личным, а вознаграждения ему никто не обещал.

Он также заявил, что кураторов на Украине у него не было, а билеты в Турцию и Швейцарию, обнаруженные у него при обыске, он приобрел самостоятельно.

Подозреваемый сказал в суде, что раскаивается в содеянном. "Да. Любая смерть - это уже плохо", - сказал он.

Во вторник в СК РФ сообщили, что сотрудниками МВД и ФСБ России на Кубани был задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При нем был обнаружен пистолет с глушителем, из которого, по предварительной версии, было совершено убийство. Подозреваемый признал свою вину.

По предварительным данным управления СК РФ по Краснодарскому краю, рано утром 10 июля в Краснодаре рядом с улицей Береговой было обнаружено тело 42-летнего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК. По данным МВД, он был задержан в Туапсе на съемной квартире.

Согласно информации, озвученной в судебном заседании, Денисенко женат, имеет на иждивении двух малолетних и двух несовершеннолетних детей, ранее судим не был.