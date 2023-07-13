После пожара в селе Шайдуриха на Урале возбудили уголовное дело о халатности

В результате происшествия погиб один человек и пострадал 41 дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбудили после пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, где погиб один человек и пострадал 41 дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в четверг.

"По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Как уточнил исполняющий обязанности руководителя СК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов, установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населенном пункте мог возникнуть из-за непринятия необходимых мер по предотвращению распространения огня. "В рамках расследования данного уголовного дела будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности пострадавшего населенного пункта, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение данной ситуации, а также на минимизацию последствий возникшего пожара", - добавил он.

В среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали открытое горение. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.