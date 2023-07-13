13 июля, 13:34,
обновлено 13 июля, 13:52
Лесные пожары в России

После пожара в селе Шайдуриха на Урале возбудили уголовное дело о халатности

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

В результате происшествия погиб один человек и пострадал 41 дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбудили после пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, где погиб один человек и пострадал 41 дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в четверг.

Читайте также
При пожаре в селе Шайдуриха погиб человекОколо села Шайдуриха продолжают тушить два природных пожараВ селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение

"По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Как уточнил исполняющий обязанности руководителя СК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов, установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населенном пункте мог возникнуть из-за непринятия необходимых мер по предотвращению распространения огня. "В рамках расследования данного уголовного дела будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности пострадавшего населенного пункта, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение данной ситуации, а также на минимизацию последствий возникшего пожара", - добавил он.

В среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали открытое горение. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация