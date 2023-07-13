Гладков заявил, что в Шебекине восстанавливают 110 объектов

Тепловой контур закрыт в 164 домах, уточнил губернатор Белгородской области

ТАСС, 13 июля. Строители 28 организаций ведут восстановительные работы в Шебекине на 110 объектах, поврежденных в городе в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). В настоящее время тепловой контур закрыт в 164 частных и многоквартирных домах, сообщил в своем Telegram-канале в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Шебекине осмотрел дома, которые закреплены за Новооскольским и Алексеевским округами, Белгородом, Белгородским, Чернянским и Прохоровским районами. <...> На сегодняшний день 28 строительных организаций ведут работы на 110 объектах. Тепловой контур закрыт в 151 жилом доме и 13 МКД (многоквартирном доме - прим. ТАСС)", - написал он.

Гладков уточнил, что все работы проходят в плановом режиме, главы округов доложили ему о ходе восстановления, о числе объектов в плане, поставке материалов, а также сколько расписок о приеме работ выдали собственники зданий и строений. Ранее губернатор сообщил, что в понедельник 10 июля в Шебекине возобновили восстановительные работы после остановки на двое суток из-за обстрелов со стороны ВСУ, возврат жителей в город из пунктов временного размещения приостановлен на неделю - до 17 июля.