В Дагестане осудили мужчину на 24 года колонии за убийство двух человек в придорожном кафе

Также ему назначили штраф в размере 80 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Суд в Дагестане спустя 8 лет судебных разбирательств приговорил к 24 годам колонии строгого режима мужчину за убийство 2 человек в пригородном кафе. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

"Верховный суд Республики Дагестан признал виновным подсудимого по делу об убийстве двух человек в селе Первомайское Каякентского района. <…> Судья Верховного суда республики <…> признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и <…> назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 5 месяцев и штрафом в размере 80 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, ранее трижды судимый Магомедшапиев в октябре 2013 года, находясь в придорожном кафе, напросился в компанию молодых людей и после просьбы покинуть их застрелил в упор двух человек. При попытке выстрелить в третьего пистолет дал осечку, и мужчина был задержан очевидцами. В отделении полиции мужчина назвался чужим именем и предъявил не свой паспорт. Личность задержанного определила дактилоскопическая экспертиза.

В 2015, 2017 и 2020 годах это дело рассматривалось судом с участием коллегии присяжных заседателей, которые все три раза выносили мужчине оправдательный вердикт.